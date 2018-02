publié le 14/02/2018 à 19:30

D'un côté le double tenant du titre, géant de l'épreuve avec 12 sacres depuis 1965 quand son premier poursuivant en affiche seulement 7 (Milan AC). De l'autre un nouveau riche qui rêve d'inscrire son nom au palmarès et vient d'investir plus de 400 millions d'euros pour y parvenir. Le Real Madrid et le Paris Saint-Germain se retrouvent pour un 8e de finale explosif de Ligue des champions, avec une manche aller en Espagne mercredi 14 février (20h45).



Si le PSG survole la Ligue 1 et les Coupes nationales depuis le début de la saison, s'il a mis à terre le Bayern Munich au Parc des Princes fin septembre (3-0), il suscite encore de nombreuses interrogations. Le gardien Alphonse Areola et l'entraîneur Unai Emery sont-ils les hommes de la situation ? Les côtés de la défense ne sont-ils pas trop fragiles ? L'association Neymar-Kylian Mbappé-Edinson Cavani va-t-elle savoir hausser son niveau de jeu dans un match de cet envergure ?

Au retour à Munich (3-1) comme à Marseille (2-2) et Lyon (2-1) en championnat, ce ne fut pas le cas. Paris reste par ailleurs sur une énorme désillusion à ce stade de la compétition, la fameuse "remontada" subie à Barcelone (défaite 6-1 après une démonstration 4-0 à l'aller). De son côté, le Real de Zinédine Zidane n'affiche plus la même sérénité depuis août. Déjà six défaites au compteur, dont quatre à domicile. Mais dans ces moments-là, un homme, Cristiano Ronaldo, répond toujours présent...

Real-PSG : les compos probables

19h47 - Tweet de Jean-Michel Aulas qui soutient le PSG.



@OL @Le_Progres @lequipe @FFF @LFPfr Ce soir on est tous derrière le PSG qui a indubitablement les moyens de se qualifier et de gagner même à Bernabeu! La solidarité Nationale doit être prioritaire: Allez Psg ! — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) 14 février 2018

19h45 - Ce sera la 3e titularisation de Presnel Kimpebe (22 ans) en Ligue des champions avec le 8e aller de l'an passé contre le Barça et le match de poules à Anderlecht.



19h42 - En titularisant Berchiche, Lo Celso et Kimpembe, Emery surprend. Mais sportivement, ses choix sont loin d'être étonnants.



19h35 - Le 11 de départ du Real, sans Bale, avec Isco : Navas - Nacho, Varane, Ramos, Marcelo - Modric, Casemiro, Kroos - Isco - Benzema, Cristiano Ronaldo.



19h33 - Lo Celso est titulaire côté parisien, pas Diarra : Areola - Dani Alves, Marquinhos, Kimpembe, Berchiche - Rabiot, Lo celso, Verratti - Mbappé, Cavani, Neymar.



19h30 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour suivre ce 8e de finale aller.