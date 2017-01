COMPTE-RENDU - Les Marocains ont été battus contre le cours du jeu par la RDC 1-0 pour leur entrée en lice à la CAN 2017.

Crédit : FETHI BELAID / AFP Le Maroc n'a plus dépassé le 1er tour de la CAN depuis 2004

par Gregory Fortune publié le 16/01/2017 à 19:30

49 Partages FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

On attendait avec impatience les débuts de Hervé Renard avec le Maroc afin de voir si celui qui avait été un "sorcier blanc" avec la Zambie et la Côte d'Ivoire allait pouvoir remettre les Lions de l'Atlas sur le devant de la scène africaine. Des débuts annoncés certainement pas faciles face à une République Démocratique du Congo devenu une équipe difficile à manœuvrer sur le continent. Sans réelles stars, la RDC oppose le plus souvent une équipe rugueuse, accrocheuse et capable de se montrer réaliste.



Des qualités que le Maroc a pu vérifier ce lundi 16 janvier. Jamais la RDC ne s'était imposée face au Maroc, lors de ses quatre derniers face à face en CAN (3 nuls, 1 défaite). Il n'en fallait pas moins pour relever la pression des supporters congolais, très contrariés par l'épisode de la grève d'entraînement des joueurs vendredi soir en raison d'un problème de "primes". Conséquence ou non, le capitaine Youssouf Mulumbu, porte-parole de l'équipe durant cet épisode, a été relégué sur le banc par le sélectionneur Florent Ibenge dans ce match.



C'est Junior Kabananga, à l'affût d'une erreur d'appréciation du gardien marocain à la suite d'un centre fuyant dévié sur son poteau, qui a inscrit l'unique but de la rencontre d'un geste acrobatique (55e). Après l'ouverture du score, les "Lions de l'Atlas" ont poussé pour revenir. Mais ils ont été soit maladroits, à l'image d'En-Nesyri qui a vu sa frappe passer largement au-dessus alors qu'il était seul mais excentré dans la surface (70e), ou sont tombés sur un Matampi attentif comme sur la tête d'El Arabi à bout portant (86e).