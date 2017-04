publié le 18/04/2017 à 11:31

Il arrive parfois que des supporters de football jettent sur les pelouses du papier ou d'autres projectiles plus ou moins dangereux. Mais au Danemark, le public de Brøndby a fait dans l'inédit (et l'insolite). À l'occasion du derby face au FC Copenhague, disputé lundi 17 avril, des rats morts ont été jetés des tribunes sur le terrain. Les joueurs de Copenhague, qui étaient visés et s'apprêtaient à tirer un corner à la 85e minute, ont dû enlever ces rongeurs à coups de pied. Un incident qui n'a pas empêché le FC Copenhague de s'imposer (0-1) dans le stade de son rival.



"Nous sommes évidemment ennuyés d'avoir quitté le terrain sans points, mais il est aussi regrettable que certains spectateurs du match n'aient pas su se comporter correctement", a déclaré le directeur sportif du Brøndby IF dans un communiqué rapporté par The Telegraph. "Nous allons regarder les vidéos et les photos (...) et entamer un dialogue avec les groupes de supporters dans l'espoir que nous puissions identifier la bonne personne et faire en sorte qu'elle soit interdite de stade", a poursuivi le représentant du club.