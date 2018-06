Coupe du Monde : le subterfuge de la Corée du Sud pour tromper la Suède

publié le 17/06/2018 à 22:27

La Suède et la Corée-du-Sud doivent s'affronter lundi 18 juin dans le deuxième match de qualification du groupe F. Mais en préparation de cette rencontre, les deux sélections ont été accusées d'avoir tenter d'espionner leur adversaire.



Shin Tae-yong, le coach sud-coréen, a révélé dimanche avoir fait porter des faux numéros de maillots à ses joueurs pendant les matchs de préparation pour tromper ses futurs adversaires du mondial. "Il est très difficile pour les Occidentaux de différencier les Asiatiques, c'est la raison pour laquelle nous avons fait cela", a expliqué Shin Tae-yong pour justifier son subterfuge.

Quelque temps plus tard, alors que les Coréens étaient installés à Salzbourg pour leurs matchs de préparation, un observateur suédois a été pris en flagrant délit d'espionnage d'une session d'entraînement fermée au public. "Il a entendu parler d'un entraînement, il n'avait pas compris que c'était une séance fermée au public et comme il n'avait pas compris, il l'a surveillée à distance", a tenté de désamorcer en conférence de presse ce dimanche 17 juin le sélectionneur suédois Janne Andersson.

Alors que le coach coréen a déclaré que ce n'était "pas grave" et qu'il était légitime pour toutes les équipes de vouloir en savoir plus sur leurs adversaires, des accusations ont circulé sur la Corée du Sud, soupçonnée d'avoir espionné les Suédois pendant leur préparation au Mondial en Russie. Si les pratiques sont douteuses, il ne reste plus qu'à constater leur efficacité lors de la rencontre entre la Corée-du-Sud et la Suède qui aura lieu lundi 18 juin.