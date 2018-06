et AFP

publié le 19/06/2018 à 17:35

Tenu en échec par la Suisse (1-1) pour ses débuts dans ce Mondial 2018 en Russie, le Brésil va-t-il devoir se passer de Neymar vendredi 22 juin (14h) face au Costa Rica ? Victime d'un coup face à la sélection helvète, l'attaquant de la Seleçao et du PSG s'est retiré mardi 19 juin de l'entraînement en boitant, écourtant sa séance en raison de douleurs à la cheville droite, a annoncé la Fédération brésilienne (CBF).



Le joueur de 26 ans a participé sans gêne au toro de début de session, riant ostensiblement avec ses partenaires. Mais sur un second toro en effectif réduit, il s'est tenu la cheville droite en grimaçant et a fini par rentrer directement au vestiaire en boitant légèrement. Les images suscitent l'inquiétude des fans brésiliens près de quatre mois après son opération au niveau du pied droit.

"Il ne s'est pas retiré en raison de douleurs au niveau du pied, mais au niveau de la cheville droite, à cause du nombre de fautes qu'il a subies (dimanche). Il s'entraînera normalement demain (mercredi)", a néanmoins assuré un porte-parole de la CBF. "Comme il se plaignait de douleurs dans cette zone, l'encadrement médical a décidé de le laisser entre les mains des kinés et de le traiter un jour de plus".

Deuxième du groupe E avec un point, deux de moins que la Serbie, le Brésil retrouvera les Serbes le mercredi 27 juin (20h) à Moscou, cinq jours après son match contre les Costarisiens à Saint-Pétersbourg.