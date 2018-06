publié le 18/06/2018 à 17:23

Sa énième sortie capillaire n'a pas échappé à Éric Cantona. Lors du match Brésil - Suisse dimanche 17 juin, Neymar a dévoilé une nouvelle coupe de cheveux. Ras sur les côtés, long sur le dessus et mèches décolorées : il n'en fallait pas plus pour inspirer l'ancien footballeur français.



Alors que la coupe de Neymar a inspiré une tornade de commentaires sur Twitter, c'est au tour du "King" de se joindre aux moqueries. Sur Instagram ce lundi 18 juin, Éric Cantona, le regard sérieux et la chemise ouverte jusqu'au nombril, s'est affiché avec une plâtrée de spaghetti sur la tête.

Pour être bien sûr que tout le monde comprenne la référence au joueur brésilien, l'ancien attaquant tient même dans ses mains une photo de Neymar lors du match de dimanche. "Neymar style... spaghetti al dente !", dit-il la légende. Deux heures après sa publication, la photo comptait déjà près de 50.000 likes.

Neymar style...spaghetti al dente! #neymar#brasil#psg#italia#worldcup#worldcuprussia#squadraazzurra#realmadrid#italy#barilla#pizzeria#fifa#FFF#santos#cbf#barcelona#barça#eurosport#ericcantona#fcbarcelona#thecomissioneroffootball#neymarjr Une publication partagée par Eric Cantona (@ericcantona) le 18 Juin 2018 à 4 :35 PDT