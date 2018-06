publié le 15/06/2018 à 07:06

C'est un vrai coup de gueule qu'a poussé Pascal Praud vendredi 15 juin sur l'antenne de RTL. "Antoine Griezmann annonce qu'il restera à l'Atlético de Madrid, dans une vidéo où il met en scène ses états d'âme, façon télé-réalité. On le voit dans sa villa luxueuse, chez ses parents en France avec sa fille, avec ses chevaux, en train de se faire tatouer, manger du pop-corn. C'était hier soir (jeudi 14 juin, Ndlr) sur une chaîne espagnole", raconte le journaliste.



"À deux jours du premier match des Bleus, c'est vrai que c'est un peu too much sans doute ! C'est une faute de goût", concède-t-il. "Mais ça ne mérite pas non plus l'opprobre, ni qu'il soit pendu en place de Grève, comme je le lis sur les abominables réseaux sociaux, avec les journalistes qui moulinent, qui rapportent. C'est juste insupportable !", clame Pascal Praud.

Après avoir ménagé le suspense depuis des semaines, "Grizi" a donc fait le choix du club où il évolue depuis 2014. En échange, selon la presse espagnole, d'une augmentation de salaire à 20 millions d'euros par an, ce qui ferait de lui le joueur le mieux payé de l'histoire du club avec lequel il est lié jusqu'en 2020.