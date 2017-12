publié le 01/12/2017 à 21:53

"Cela semble relativement facile mais du cousu main dans le football ça n'existe pas", affirme David Ginola au micro de RTL. Lors du tirage au sort des groupes de la Coupe du monde 2018 en Russie, l'équipe de France est tombée sur le Pérou, l'Australie et le Danemark.



Selon l'ancien joueur des Bleus, le groupe C est à la portée des Français : "Sur les trois équipes deux sortent des barrages" et l'équipe "est sur un élan positif". Selon David Ginola, "le premier match contre l'Australie va très être important et la dynamique s'installera d'elle-même". Dans l'optique d'une qualification, "les Bleus seront évidemment face à des équipes plus dangereuses dans des matchs à qualification directe. Et de toute façon en Coupe du monde, on passe à la vitesse supérieure".

David Ginola estime "que l'équipe de France peut s'imposer dans cette compétition en Russie". Selon lui, la préparation à ce Mondial 2018 a commencé avant ce tirage au sort et les Bleuse seront prêts : "Dans les 6 mois à venir, Didier Deschamps va essayer des tactiques de jeux différentes en s'adaptant aux trois adversaires tirés aujourd'hui".