publié le 17/06/2018 à 21:45

Des millions de spectateurs jusqu'au 15 juillet, les chaînes de télé françaises ont bien compris l'intérêt de la Coupe du Monde de football. Seules deux, Bein et TF1 ont obtenu les droits de diffusion. L'intégralité de la compétition pour la chaîne qatarie et les 28 plus belles affiches pour TF1. Au milieu de ces deux géants se trouve L'Équipe 21, la chaîne sportive qui suit l'intégralité du mondial, sans pouvoir en diffuser un seul match.



"On peut diffuser 1min30 maximum d'images par heure dans le cadre du droit à l'information", explique Arnaud de Courcelles, directeur de l'Équipe 21. Si c'est peu, la chaîne compense en proposant des émissions dédiées d'analyses du Mondial avec l'Équipe d'Estelle et l'Équipe de Russie ainsi que la présence de ses journalistes du groupe L'Équipe sur place, notamment pour les conférences de l'équipe de France. "On sait que les gens ne nous attendent pas sur la diffusion des matchs, on offre une expertise et une approche différentes dans nos émissions. Et surtout, les informations avant tout le monde", poursuit le directeur de la chaîne.

Rien que pour le Mondial, l'Équipe 21 table sur entre 350 et 400 heures consacrés à l’événement. "Bien qu'on risque de les exploser", précise Arnaud de Courcelles. En tout, cela représentera 90% du temps d'antenne, entrecoupé du Tour de Suisse et de la Ligue mondiale de volley-ball. Sans le Tour de France donc, l'Équipe 21 n'ayant là non plus pas pu obtenir les droits de diffusions.



L'actu média de la semaine

TF1 a battu hier le record d'audience de l'année toutes chaînes confondues, grâce à France-Australie : 12.600.000 téléspectateurs ont suivi le match. Le Mondial écrase tout y compris quand les Bleus ne jouent pas : Croatie-Nigéria, hier soir, a été vue par 4 millions de téléspectateurs.



France 2 a gagné son procès contre Vincent Bolloré. Une semaine après une première relaxe par le tribunal de Nanterre, le tribunal de commerce de Paris vient de donner raison à la chaine. L'homme d'affaires, furieux du portrait que lui avait consacré Tristan Wallex dans Complément d'Enquête, avait porté plainte et réclamait 50 millions d'euros. Il a été débouté.



Les 14 salariés de Buzzfeed France ont appris la fermeture de leur site d'information et leur licenciement le 20 juillet prochain. Ils comptent se battre pour défendre leur emploi par l'intermédiaire de leurs avocat, Thomas Hollande, le fils de l'ancien président.