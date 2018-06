Coupe du Monde 2018 : comment échanger vos cartes Panini en double ?

publié le 13/06/2018 à 14:10

C'est un rituel pour nombre de collectionneurs, réunir toutes les vignettes Panini de son album. Celui de la Coupe du Monde est arrivé en France le 27 mars. Près de 600 vignettes sont à collectionner.



Pour avoir le plus de cartes différentes possible, il existe plusieurs astuces. La première consiste à multiplier les points de vente où vous achetez vos cartes pour avoir ainsi plus de chances de tomber sur des lots différents.

Pour éviter de vous ruiner vous pouvez aussi échanger les cartes que vous avez en double. Un sité dédié à ces échanges existe : échangermesdoubles.fr. Il suffit de s'inscrire en ligne et les fans s'envoient leurs cartes par courrier. Une technique validée par une journaliste de Ouest-France qui a terminé de compléter son album.

Le site fonctionne pour les vignettes Panini de différentes collections : Coupe du monde 2018, Reine des neiges, Spider-man...



Pour les Parisiens, une bourse d'échange aura lieu le samedi 23 juin à 14h. Il y en a aussi dans d'autres villes, comme à Verneuil-sur-Seine. Enfin, il existe aussi de nombreux groupes Facebook avec plusieurs milliers de membres pour échanger ses vignettes.



À quelques heures de la cérémonie d'ouverture, c'est le moment de s'y mettre !