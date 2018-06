publié le 22/06/2018 à 20:48

L'équipe de France a donc battu le Pérou 1-0 pour son deuxième match de la Coupe du Monde 2018 de football. "Mission accomplie. L'Équipe de France a obtenu sa qualification pour les huitièmes de finale. Maintenant dans le contenu, c'est vrai que c'est pauvre", commente sur RTL le champion du Monde 1998 Alain Boghossian, consultant pour Yahoo et membre de la team RTL.



"Ce soir on a vu une Équipe de France à deux visages. En première période une équipe bien soudée, bien en place, qui formait un bloc et qui a empêché les Péruviens de venir chatouiller le but d'Hugo Lloris, détaille le consultant. Et par contre cette deuxième période qui m'a beaucoup déçu, parce que j'ai l'impression que physiquement l'Équipe de France a de gros soucis", poursuit-il.

L'ancien footballeur évoque le "problème de la jeunesse" des Bleus, deuxième équipe la plus jeune de la compétition. "Quand on est un peu en difficulté il faut des joueurs d'expérience pour prendre le jeu à son compte, mettre le pied sur le ballon, distribuer les ballons, faire courir le ballon... Alors que là on a vraiment eu l'impression, en deuxième période, que la France se débarrassait de ce ballon, redonnait le ballon à l'adversaire, et c'était assez compliqué."