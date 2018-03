publié le 13/03/2018 à 08:04

Un chat succède au poulpe. Le Musée de l'Ermitage de Saint-Petersbourg a annoncé que l'un de ses locataires allait devenir le pronostiqueur le plus scruté de la Coupe du Monde 2018, en Russie (14 juin - 15 juillet). Comme Paul le Poulpe en 2010 et Watson l'otarie en 2016, Achille, un félin blanc et sourd de 4,7 kg, tentera de prédire les résultats des matches en choisissant parmi plusieurs bols de nourriture clairement identifiés.





"Nous tiendrons une conférence de presse spéciale et Achille disposera d'un pass officiel de fan", a indiqué l'attachée de presse du fameux Musée, Mary Khaltunen, à l'agence de presse R-Sport. Achille s'est déjà distingué. Le chat avait trouvé à l'avance, en 2017, l'équipe victorieuse de la Coupe des Confédérations, l'Allemagne.

L'Ermitage est rempli de chats très férus de football, selon R-Sport. Aujourd'hui, près de 70 chats protègent le musée des rongeurs et disposent d'un personnel privé. Leurs ancêtres ont été introduits dans les lieux par Pierre le Grand au XVIIe siècle, quand le tsar de toutes les Russies en a fait son Palais d'Hiver. L'Impératrice Elizabeth a ensuite publié un décret exigeant que "des chats soient envoyés à la Cour". L'Ermitage est devenu un musée après la mort de la Grande Catherine II de Russie, en 1796.