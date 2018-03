et AFP

Dans moins de cent jours, l'équipe de France participera à la Coupe du Monde en Russie, qui se tient du 14 juin au 15 juillet. Comme l'ensemble des 32 équipes nationales qualifiées, les hommes de Didier Deschamps entament leur dernière ligne droite.



Deux ans après l'Euro 2016, organisé en France, certains joueurs semblent indispensables et l'ossature de l'équipe de France se dessine autour d'Hugo Lloris, Raphaël Varane, N'Golo Kanté ou encore Antoine Griezmann notamment.

Mais depuis, de nouveaux talents ont émergé. Certains joueurs sont particulièrement en forme, d'autres peuvent connaître des moments plus compliqués. Enfin, comme à chaque compétition, le sélectionneur va devoir faire des choix en fonction d'éventuelles blessures. Focus sur les forces en présence.

Ligue 1 (France)

Le défenseur latéral Djibril Sidibé a contribué au succès monégasque en signant une passe décisive sur le premier but de l'ASM (victoire finale 3-1). Autre passeur décisif : Dimitri Payet, qui avait également été décisif trois jours plus tôt en Europa League.



En revanche, les nouvelles concernant Nabil Fékir, dont le retour sur le terrain a été repoussé, sont inquiétantes. Il va subir mardi 13 mars "une arthroscopie lavage du genou droit" et sera indisponible au moins trois semaines, selon son club.

Premier League (Angleterre)

Paul Pogba s'est blessé à l’entraînement et n'a pu participer à la rencontre de Manchester United face à Liverpool. "Je ne sais pas combien de temps il se sera absent", a expliqué José Mourinho à Sky Sports.



À Chelsea, Olivier Giroud et N'Golo Kanté étaient titulaires. Mais l'attaquant n'a toujours pas débloqué son compteur depuis qu'il est arrivé chez les Blues. Laurent Koscielny, défenseur central d'Arsenal, a lui été laissé au repos par Arsène Wenger.

Liga (Espagne)

L'Atlético de Madrid a été porté une nouvelle fois par un Antoine Griezmann rayonnant (un but, une passe décisive) contre le Celta Vigo (3-0). L'attaquant français, désigné joueur du mois de février en Liga, est dans une forme olympique actuellement. Un autre Français a brillé : Geoffrey Kondogbia. Mais le milieu, qui évolue désormais à Valence, n'a pu terminer son match, blessé.



Autre blessure ? Celle de Raphaël Varane. Le défenseur du Real Madrid a été touché à la tête, rapporte L'Équipe. Après un choc à la tête, il a dû quitter le terrain avec "une énorme bosse au-dessus de l’œil", écrit le quotidien sportif. Du côté de Barcelone, Ousmane Dembélé était titulaire contre Malaga, mais n'a pas trouvé le chemin des filets.

Bundesliga (Allemagne)

La mauvaise nouvelle concerne l'ancien lyonnais Corentin Tolisso, victime d'une grave contusion au tibia, a annoncé le Bayern Munich sans donner aucune indication sur la durée de son indisponibilité. Affaire à suivre donc. Son compatriote Franck Ribéry, qui ne figure plus dans les plans de Didier Deschamps, a quant à lui inscrit un doublé.

Seria A (Italie)

Blaise Matuidi n'a pas commencé la rencontre face à l'Udinese. Selon L'Équipe, son entraîneur l'aurait laissé au repos. Il est entré à une demi-heure de la fin à la place de Sami Khedira et sa prestation a été mitigée, comme à Wembley mercredi 7 mars, où les Turinois ont obtenu leur qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions face à Tottenham.