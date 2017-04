publié le 11/04/2017 à 15:35

Monaco va-t-il se retrouver amputé de ses deux défenseurs latéraux titulaires pour ce quart de finale aller de Ligue des champions sur la pelouse du Borussia Dortmund ? L'hypothèse semble très probable. Au forfait prévu de Djibril Sidibé, l'homme fort du côté droit de l'ASM, en raison d'une crise d'appendicite, pourrait s'ajouter celui de Benjamin Mendy, auteur de la meilleure saison de sa carrière à gauche.



Selon des informations du journal L'Équipe, le néo-international français ressent des "douleurs aiguës" au psoas, ce muscle du bas du dos, depuis samedi 8 avril. À Angers, il avait enchaîné sa troisième titularisation en une semaine, après la finale de la Coupe de la Ligue et le quart de Coupe de France contre Lille. En son absence, la solution de recours devrait être l'Italien Andrea Raggi. Autre option pour Leonardo Jardim, faire reculer le Brésilien Jorge.

Pour pallier au forfait de Sidibé et à la suspension de Tiémoué Bakayoko, il n'y là aucun doute. Leurs remplaçants naturels sont respectivement Almamy Touré et le Portugais Joao Moutinho, qui sera associé au Brésilien Fabinho à la récupération. Devant, le Colombien Radamel Falcao, tout juste de retour à la compétition, devrait débuter aux côtés de Kylian Mbappé.



Côté allemand, la seule incertitude repose sur le poste de milieu défensif droit. Thomas Tuchel hésite entre l'Américain Christian Pulisic, 18 ans, et le plus expérimenté allemand Gonzalo Castro. Si Mario Götze est forfait jusqu'à la fin de la saison, Marco Reus, remis d'une blessure à une cheville, endossera probablement un rôle de joker.

Borussia Dortmund-Monaco : les équipes probables

Borussia Dortmund : Bürki - Piszczek, Sokratis, Bartra, Schmelzer - Weigl, Pulisic (ou Castro) - Dembélé, Kagawa, Guerreiro - Aubameyang.



Monaco : Subasic - Touré, Glik, Jemerson, Raggi (ou Mendy) - Silva, Moutinho, Fabinho, Lemar - Falcao (cap), Mbappé



Arbitre : Daniele Orsato (ITA)