Besiktas-Lyon : les 11 de départ probables

publié le 20/04/2017 à 18:03

Le 13 avril dernier, l'Olympique Lyonnais a dominé le Besiktas d'Istanbul (2-1) grâce à deux buts inscrits en seconde période. Bruno Génésio, l'entraîneur du club français avait démarré la rencontre avec, sur son côté droit, Rachid Ghezzal et Rafael. Ces deux joueurs avaient été remplacés, peu après la pause, par Christophe Jallet et Maxwell Cornet. Deux changements décisifs qui pourraient pousser l'entraîneur des Gones à titulariser, cette fois-ci, les deux derniers cités.



Le changement principal, par rapport à la victoire au Parc OL, devrait être le retour de Maxime Gonalons. Le capitaine de Lyon était suspendu à Décines et devrait former la paire de milieu récupérateur avec Lucas Tousart. La charnière centrale sera également modifiée puisque Emmanuel Mammana est blessé. Mapou Yanga-Mbiwa devrait le remplacer pour former la défense centrale avec Mouctar Diakhaby.

Depay ne peut pas jouer en coupes d'Europe

Memphis Depay demeure inqualifiable en Coupe d'Europe sous le maillot puisqu'il a déjà participé à cette Ligue Europa avec la tunique de Manchester United entre septembre et décembre 2016. L'UEFA interdit un joueur de participer aux compétitions continentales la même saison avec deux clubs différents. Alexandre Lacazette et Mathieu Valbuena accompagneront très probablement Cornet dans le trio d'attaque.

Tosun-Talisca-Babel toujours là

Au-delà du retour de l’international portugais Ricardo Quaresma (33 ans), c'est tout le secteur offensif turc, si gênant pour la défense lyonnaise au match aller, qui sera à nouveau aligné. Ryan Babel (30 ans, buteur à Décines), Anderson Talisca (23 ans) et Cenk Tosun (25 ans) devraient à nouveau être titulaires à la Vodafone-Arena. Andreas Beck, international allemand, devrait démarrer au poste de latéral gauche, contrairement à la semaine précédente. Turcs comme Lyonnais devraient évoluer en 4-2-3-1.

Ambiance survoltée dans un stade sans Lyonnais

Après les débordements provoqués par les supporters français et turcs le 12 avril dernier, l'UEFA a infligé deux années de suspension de toutes compétitions européennes aux clubs si de nouvelles échauffourées éclatent ce 20 avril. La probabilité de revoir les violentes images du Parc OL est moindre.



Les fans du club français ne font pas le déplacement, la décision a été prise avant Lyon-Besiktas. Le dispositif interne sera renforcé autour de l'équipe de Jean-Michel Aulas avec quatre agents de sécurité au lieu de deux, précise une source au club lyonnais,



Cela n'empêchera pas la Vodafone-Arena de faire un bruit à rendre sourd. Le public du club stambouliote est particulièrement actif dans son enceinte moderne (début de construction en 2013) de 41.903 places.