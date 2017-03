publié le 28/03/2017 à 13:59

C'est une première en France, l'arbitrage vidéo va être utilisé, possiblement, lors du match amical entre la France et l'Espagne ce 28 mars. Le dispositif est en face de test dans plusieurs pays, notamment en vue d'un usage lors de la Coupe du monde 2018 en Russie. Pour Bruno Derrien, ancien arbitre international, cette technologie d'assistance est devenue d'une grande utilité pour éviter les polémiques sur le terrain. "Le football a évolué et les arbitres sont arrivés à la limite de leurs capacités, et (...) il faut aider les arbitres, on ne peut pas tout leur demander", analyse-t-il. Parcourir le terrain en long et en large, veiller au comportement et aux actions des joueurs... tout cela peut faire beaucoup pour un arbitre et le mener à être pris à part lorsqu'une équipe conteste ses décisions. "Il ne faut pas se priver d'une assistance vidéo, sur des cas très précis", ajoute Bruno Derrien.



Le dispositif tel que testé ces temps-ci ne peut prendre en compte que quatre situations très concrètes : après un but marqué, quand l'arbitre émet un doute sur une situation de possible hors-jeu ou de main, lors d'un penalty dans la surface, lorsque l'arbitre hésite entre carton jaune et carton rouge et enfin, lorsque l'arbitre peut se tromper sur l'identité d'un joueur sur le terrain. Toutefois, l'arbitrage vidéo ne réglera pas tous les problèmes du football, et Bruno Derrien est assez catégorique sur le sujet.

Solution miracle ?

"Si l'arbitre vidéo n'arrive pas à trancher, l'arbitre central pourra arrêter le jeu et se rendre sur le bord du terrain pour visionner l'action, car il y a des cas où des actions relèveront toujours de la prestation d'un homme", explique-t-il. Avant d'ajouter : "Ceux qui pensent que l'arbitrage vidéo va résoudre tous les problèmes de l'arbitrage dans le football se trompent". Selon lui, il y aura simplement moins de polémiques autour des problèmes d'arbitrage, mais tout reste lié à l'interprétation d'un homme devant la vidéo. Cette dernière ne risque-t-elle pas de ralentir également le jeu ? "C'est la critique la plus souvent exprimée par les opposants à cet arbitrage", concède Bruno Derrien, "le football est un jeu perpétuellement en mouvement..."