Sebastien Bourdais Turn 2 Incident During Indy 500 Qualifying

publié le 21/05/2017 à 11:09

Grosse frayeur pour le pilote automobile Sébastien Bourdais, samedi. Lors des qualifications pour le 500 Miles d'Indianapolis, le Français est sorti de piste vers 17 h 30, heures locales, alors qu'il entamait le troisième de ses quatre tours de qualification. Lancé à plus de 330 km/h, le natif du Mans a perdu le contrôle de sa monoplace dans le second virage du circuit ovale américain. Après avoir tenté de redresser sa trajectoire, il a foncé dans les barrières de protection à l'extérieur de la courbe.



La violence du choc a retourné le véhicule, dont le côté droit a été défoncé avant de prendre feu pendant un court instant. Après immobilisation du véhicule, Sébastien Bourdais a été sorti du véhicule. Quelques heures après l'accident, l'écurie du Français, Dale Coyne Racing et l'Indycar ont fait savoir dans un communiqué qu'il avait été transporté à l'Indiana University Health Methodis Hospital afin d'y être opéré dans la nuit de samedi à dimanche. Le pilote souffre de multiples fractures au bassin, mais aussi à la hanche droite.

Sébastien Bourdais avait remporté la première épreuve de la saison 2017 du championnat IndyCar. Il était considéré comme l'un des sérieux prétendants à la victoire de cette édition du 500 Miles d'Indianapolis, devant se terminer le 28 mai.