24 Heures du Mans 2017 : Prost, Senna et Piquet aux couleurs de Michel Vaillant

publié le 05/05/2017 à 13:32

Rebellion Racing a réussi un gros coup pour cette saison 2017 d'endurance. Non contente d'avoir déjà enrôlé trois pilotes réunis depuis le début de la semaine à Spa pour les 6 Heures d'endurance, trois pilotes qui ont un nom qui les empêche de passer inaperçus, l'écurie Suisse s'est associée à l’univers de la bande-dessinée pour le retour des aventures de Michel Vaillant et de l'équipe Vaillante au Mans.



Les deux prototypes désormais estampillés "Vaillante Rebellion" ont été dévoilés fin avril à Bruxelles, mais la version définitive des bolides équipés d'un V8 de 600 cv ne fera son apparition que début juin lors de la journée test des 24 Heures du Mans. Et pour que ces bolides soient au centre du nouvel album de Michel Vaillant, ils arborent désormais le V de Vaillante et les couleurs de la voiture du héros qui, depuis des décennies, fait rêver les passionnés de BD.

Nouvel album le 2 juin

Le nouvel album de Michel Vaillant, qui sortira le 2 juin prochain, mêlera comme les précédents fiction et réalisme. Et comme Graton l'avait déjà fait par le passé avec la contribution de Juan Manuel Fangio, Jacky Ickx, Alain Prost, Ayrton Senna ou encore Nelson Piquet, plusieurs pilotes engagés aux 24 Heures y seront dessinés. Il était donc logique qu'après les illustres, ce soit au tour de la descendance d'être au cœur de ce nouvel opus, puisqu'habillés de la tête aux pieds aux couleurs de Vaillante, Nicolas Prost, Bruno Senna et Nelson Piquet Jr prendront part à cette aventure tout en restant avant tout de sérieux prétendants au podium de la catégorie LMP2, dans laquelle les deux prototypes sont engagés.

À 35 ans, le fils ainé du quadruple champion du monde de Formule 1 participera en effet en juin prochain pour la 10e fois aux 24 Heures du Mans, alors qu'il est aussi engagé en Formule E, le championnat de monoplaces électriques. Il partagera son baquet avec le neveu d'Ayrton, le Brésilien Bruno Senna qui, à 33 ans et après 46 Grand Prix de F1, est désormais engagé en endurance et, comme son ami, en Formule E. Tous deux seront associés au Français Julien Canal.

Je prends toujours autant de plaisir à piloter. Mais là, il y a une vieille légende en plus Nelson Piquet Jr Partager la citation





Sur l'autre prototype, Nelson Piquet Jr, fils du triple champion du monde de Formule 1, pilotera avec le Danois David Heinemeier Hansson et le Suisse Mathias Beche. Lui aussi ancien pilote de Formule 1 au sein de l'écurie Renault F1 Team, mais avec seulement 28 Grands Prix à son actif, et très loin des performances de son illustre père, le jeune brésilien de 31 ans est également très heureux de faire partie de cette aventure. "Je prends toujours autant de plaisir à piloter, quelque soit la voiture. Mais là, il y a une vieille légende en plus", explique-t-il.



"Michel Vaillant fait vraiment partie de l'histoire du sport automobile et ça va être une vraie fierté de représenter Vaillante", ajoute Nicolas Prost. L'art de Jean Graton qui, il y a soixante ans, a créé le personnage de Michel Vaillant, a notamment été d'imaginer des confrontations épiques entre le pilote à la frange et de redoutables adversaires. En 1997, c'est une "Vaillante Courage" qui avait affiché le chevron bleu-blanc-rouge sur la grille de départ. Puis, en 2003, une Vaillante s'était engagée hors-classement pour les besoins du film "Michel Vaillant " de Luc Besson.