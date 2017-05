publié le 28/05/2017 à 21:29

Les deux pilotes impliqués dans l'accident, Jay Howard et Scott Dixon sont indemnes et après avoir vu les images, cette nouvelle est un miracle. Les 500 miles d'Indianapolis ont été interrompus, ce dimanche 28 mai, au 55e des 200 tours, après un violent accident. Les organisateurs de la course ont rapidement affirmé que les deux hommes n'ont pas de blessures sérieuses.





Parti de la pole position, Dixon était dans le peloton de tête quand un concurrent attardé, le Britannique Jay Howard, est entré en contact avec le mur extérieur en sortie du virage 1. En revenant vers le bas de la piste, il a percuté Dixon à pleine vitesse. La voiture du Néo-Zélandais a décollé et est retombée violemment contre les barrières de sécurité. Un photographe a été légèrement touché dans cet accident. À la fin du carambolage, une des deux monoplace était littéralement coupée en deux.