VIDÉO - 24 Heures du Mans : et si Alpine refaisait le coup de 1978 ?

publié le 09/06/2018 à 11:00

Il y 40 ans et au terme d’une édition dominée de bout en bout, Didier Pironi et Jean-Pierre Jaussaud sur la Renault Alpine A442B numéro 2 remportaient la 46e édition de la plus célèbre course automobile du monde en devançant la Porsche de Jacky Ickx. Épuisé et déshydraté, Didier Pironi s’évanouira même avant de rejoindre le podium où l’attendait un Jean-Pierre Jaussaud en larmes lorsque la Marseillaise fut entonnée par les milliers de spectateurs présents.



Ce fut cette année-là une immense victoire pour la firme française, qui décida de quitter l’endurance pour se consacrer à la Formule 1. Cette victoire fut acquise grâce à toute une équipe et à ses deux héros, qui se retrouvèrent quelques jours tard sur les Champs-Élysées pour défiler au volant de leur bolide.

40 ans plus tard, à quelques jours de l’édition 2018 des 24 Heures du Mans, Frédéric Veille nous emmène, en vidéo, à bord de la toute nouvelle Alpine A110 récemment sortie de l’usine de Dieppe. Il part aussi à la rencontre de Jean-Pierre Jaussaud et de Nicolas Lapierre, l’un des trois pilotes de l’Alpine numéro 36 qui sera au départ le samedi 16 juin prochain.