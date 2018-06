publié le 13/06/2018 à 21:05

La philantrophie, ça paye. Alexandre Mars publie La révolution du partage. Un livre dans lequel il raconte son parcours jusqu'à la création de sa start-up "Epic" en 2014. Une entreprise à but non-lucratif. Sur ses fonds propres, Alexandre Mars passe des accords avec des entreprises et des grandes fortunes afin qu'elles financent des actions sociales.



La philantrophie est-elle donc l'avenir de nos sociétés libérales ? "Je pense que plus la société est libérale, plus elle doit-être hyper-sociale", assure Alexandre Mars. Pour lui, il ne peut pas exister un monde qui continue à créer des richesses, s'il n'y a pas de meilleur partage. "C'est pas utopique parce qu'il y a pas d'autre choix", insiste le philanthrope. Il estime que la génération des moins de 30 ans se retrouve dans ce projet et cet état d'esprit.

Faire le lien entre secteur économique et secteur social

En 2013, le jeune entrepreneur à succès est à la tête de dizaines de millions. "Depuis que je suis tout jeune, ma volonté est de dédier ma vie aux autres, sauf que ça m'a pris du temps d'avoir les moyens de le faire", explique le quadragénaire. "À 39 ans, j'avais réussi mon pari, mais j'ai compris que la réussite ne se mesure pas au nombre de zéros sur mon compte en banque", écrit-il dans son ouvrage.

Alexandre Mars a donc souhaité faire le lien entre le secteur économique et le secteur social pour que les "gens arrivent à donner avec la confiance". Avec sa start-up, l'entrepreneur s'assure que l'argent récolté va dans "les bonnes causes". "Il n'y a pas d'autre choix que d'aider les autres", pour Alexandre Mars.