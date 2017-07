publié le 15/07/2017 à 08:30

Avant la 14e étape du Tour 2017 Blagnac-Rodez, Christian Laborde se fait plus que jamais poète, reprend Claude Nougaro mais aussi à Renaud. "À Blagnac tes avions ronflent gros, chante Nougaro. Les avions de Blagnac doivent, le jour du Tour, laisser la vedette aux vélos. Si les avions sont des oiseaux, les vélos, eux, sont des chevaux. Des chevaux piaffants, à la robe luisante, portant sur leurs reins une selle".



"Rappelons que la selle la plus fameuse, la selle brooks, fut conçue en 1882 par un cavalier émérite, John Boultbee Brooks qui, à la mort de son cheval, adopta le vélo, poursuit l'écrivain. Les vélos sont des chevaux, également des goélettes, et ça c'est Nougaro qui me l'a dit. Il avait raison (...) Le vélo est bel et bien un voilier, il a comme complice, comme adversaire, le vent. Dès que le vent soufflera, je pédalera, dès les vents souffleront, nous pédalerons".

