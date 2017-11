publié le 14/11/2017 à 13:52

Le téléspectateur et la téléspectatrice verront leurs habitudes bousculées ce mardi 14 novembre. En effet, au moment de zapper afin de retrouver l'équipe de Quotidien autour de Yann Barthès, il y aura 30 athlètes bodybuildés prêt à en découdre, dont 15 rugbymen habillés en noir sur le point d'exécuter un haka.



La chaîne du groupe TF1 proposera à 18h40 la rencontre du XV de France face aux All Blacks, 3 jours après la défaite des Bleus du rugby face aux même Néo-Zélandais au Stade de France (18-38). Une opportunité saisie par TF1, ainsi que beIN Sport, afin de montrer une équipe bis des Bleus, mais aussi les All Blacks.

Mais dans le monde du rugby, qui se plaint très souvent d'un calendrier surchargé, ce match semble faire grincer quelques dents, y compris celles du sélectionneur Guy Novès. Pour ce match programmé par la Fédération française de rugby au Groupama Stadium, antre habituel de l'Olympique lyonnais, Guy Novès a choisi d'arriver à Lyon la veille du match.

Tester des joueurs et empocher un joli chèque

Côté préparation, les joueurs sélectionnés pour ce match se sont entraînés à part, avec un staff dédié. Pas de mélange donc avec le groupe France qui affrontera samedi 18 novembre l'Afrique du Sud et le Japon le 25. Ce France-All Blacks est un bon moyen de voir des joueurs jamais testés face à une adversité conséquente (bien que "bis" elle aussi), mais surtout de remplir les caisses des deux fédérations en vendant des billets mais aussi les droits de diffusion.



France 2, habituel diffuseur des matchs du XV de France, cède la place à TMC pour une diffusion en clair. Le duo de commentateurs sera composé de Christian Jeanpierre, présentateur de Téléfoot et Christian Califano, ancien pilier de Toulouse et des Bleus. Le deux compères ont l'habitude de commenter le rugby, TF1 ayant eu les droits de diffusion des dernières Coupes du monde.