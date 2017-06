publié le 04/06/2017 à 21:53

Avouons-le, les amateurs français de tennis auront surtout les yeux rivés sur les matches programmés sur le court Philippe-Chatrier. Sur le Suzanne-Lenglen le duel entre Fernando Verdasco et Kei Nishikori pourrait se révéler intéressant. La performance de Karolina Pliskova, numéro 2 mondiale, sera un curseur quant aux chances de victoire finale des joueuses françaises.



Car il y en aura forcément une deuxième en quart de finale de ce Roland-Garros 2017. Après la probante qualification de Kristina Mladenovic face à Garbiñe Muguruza, ce dimanche 4 avril, Caroline Garcia et Alizé Cornet s'opposent dans un duel qui s'annonce déjà comme un temps fort de cette édition.

Les deux joueuses ne sont pas les meilleures amies du monde et l'ont encore confirmé, par médias interposés, ces dernier jours : "Tant qu'il n'y aura pas d'excuses, ça n'ira pas, a prévenu Garcia. J'ai reçu un sms d'Alizé dans lequel elle me disait qu'elle assumait son tweet, donc à partir de là...". La brouille date de la blessure de Caroline Garcia, excuse qui l'a empêché de participer au dernier rassemblement en Fed Cup. Un alibi qui n'avait pas convaincu le bourreau de Radwanska au tour précédent, et qui avait tweeté un "LOL" plus provocateur qu'utile.

Premier test d'envergure pour Monfils

Dernier rescapé Français dans le tableau messieurs, Gaël Monfils défie "un bon pote" en huitièmes de finale, le Suisse Stan Wawrinka. Mais le défi s'annonce vertigineux contre le lauréat de l'édition 2015 qui a fait des Français ses proies favorites.



En sept affrontements avec des locaux depuis 2011 sur la terre de la Porte d'Auteuil, le Vaudois en a gagné six. Seul Jo-Wilfried Tsonga a réussi à le faire trébucher en 2012, mais il a aussi perdu (deux fois), comme Gilles Simon (deux fois), Richard Gasquet et Jérémy Chardy. Ce match aura lieu en 3e rotation.

Roland-Garros : le programme complet de lundi 5 juin

À partir de 11h.



Court central :

Carla Suarrez Navarro (ESP/21) - Simona Halep (ROU/3)

Andy Murray (GBR/1) - Karen Khachanov (RUS)

Stan Wawrinka (SUI/3) - Gaël Monfils (FRA/15)

Caroline Garcia (FRA/28) - Alizée Cornet (FRA)



Court Suzanne-Lenglen :

Elina Svitolina (UKR/5) - Petra Martic (CRO)

Fernando Verdasco (ESP) - Kei Nishikori (JPN/8)

Kevin Anderson (RSA) - Marin Cilic (CRO/7)

Veronica Cepede Rogg (PAR) - Karolina Pliskova (CZE/2)