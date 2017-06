Roland-Garros : le programme complet de dimanche 4 juin

publié le 03/06/2017 à 20:35

Après une première semaine déjà chargée en émotions, Kristina Mladenovic défie la tenante du titre de Roland-Garros, l'Espagnole Garbiñe Muguruza, dimanche 4 juin en 8es de finale, pour affirmer davantage ses ambitions. C'est l'heure de vérité pour la numéro 1 Française (14e mondiale). Si elle gagne, plus personne ne pourra lui contester son statut de sérieuse prétendante au titre.



Ce duel sera aussi un révélateur de son niveau actuel, difficile à jauger, après sa remontée fantastique contre l'Américaine Shelby Rogers (49e), qui a mené 5-2 dans le 3e set, et les problèmes de dos qui ont failli lui causer une élimination d'entrée face à une autre Américaine, Jennifer Brady (88e). Seule l'Italienne Sara Errani, finaliste en 2012, ne lui a pas posé de problèmes (6-2, 6-3). En 2017, "Kiki" a atteint le meilleur classement de sa jeune carrière (24 ans), décroché son premier trophée sur le grand circuit, à Saint-Pétersbourg, et s'est affirmé comme la numéro 1 des Bleues en Fed Cup.

Mladenovic a remporté leur seul duel

L'enjeu, maintenant, est de confirmer contre la 5e joueuse mondiale, bien décidée à se battre jusqu'au bout pour conserver sa couronne. À Paris, Muguruza monte en puissance. Après un premier match maîtrisé contre la championne de l'édition 2010, l'Italienne Francesca Schiavone (6-2, 6-4), elle a dû s'employer contre l'espoir estonienne Anett Kontaveit (6-7 (4/7), 6-4, 6-2). Puis elle a impressionné contre la Kazakhe Yulia Putintseva (7-5, 6-2). L'Espagnole a perdu le seul match disputé jusqu'ici contre la Française. C'était à Marrakech, déjà sur ocre et c'était serré (7-6, 7-6).

Chez les messieurs, les Espagnols débarquent en force. Le premier d'entre eux, Rafael Nadal (4e mondial), passe un premier test face à son compatriote Roberto Bautista Agut, tête de série numéro 17, face à qui il mène 1-0. Le Serbe Novak Djokovic (2e) se frottera pour sa part Albert Ramos-Vinolas (20e), qu'il a toujours battu.

Roland-Garros : le programme complet de dimanche 3 juin

À partir de 11h.



Court central :

Caroline Wozniacki (DEN/N.11) - Svetlana Kuznetsova (RUS/N.8)

Fin de Gaël Monfils (FRA/N.15) - Richard Gasquet (FRA/N.24) 6-5

Venus Williams (USA/N.10) - Timea Bacsinszky (SUI/N.30)

Albert Ramos-Vinolas (ESP/N.19) - Novak Djokovic (SER/N.2)



Court Suzanne-Lenglen :

Elina Svitolina (UKR/N.5) - Maga Linette (POL)

Roberto Bautista Agut (ESP/N.17) - Rafael Nadal (ESP/N.4)

Garbine Muguruza (ESP/N.4) - Kristina Mladenovic (FRA/N.13)

Dominic Thiem (AUT/N.6) - Horacio Zeballos (ARG)



Court N.1 :

Fin de Hyeon Chung (KOR) - Kei Nishikori (JPN/N.8) 5-7, 4-6, 7-6 (7/4), 3-0

Milos Raonic (CAN/N.5) - Pablo Carreno Busta (ESP/N.20)



Court N.2 :

Fin de John Isner (USA/N.21) - Karen Kachanov (RUS) 6-7 (5/7)



Jelena Ostapenko (LAT) - Samantha Stosur (AUS/N.23)