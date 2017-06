Roland-Garros : "Mladenovic a débuté en patronne", témoigne Fusai

publié le 04/06/2017 à 22:05

Kristina Mladenovic a joué, ce dimanche 4 juin 2017, son premier match de référence dans ce Roland-Garros 2017. Elle affrontait la tenante du titre espagnole Garbiñe Muguruza et ne s'est pas défilée. Le premier set s'est même conclu sur le score assez net de 6-1 en faveur de la Française : "Elle est rentrée dans le match en patronne", a témoigné Alexandra Fusai, ancienne joueuse et aujourd'hui responsable du haut niveau du tennis français.



La rencontre s'est finalement achevée sur le score de (6-1, 3-6, 6-3) : "Dans la deuxième manche elle a eu un peu plus de mal parce que Muguruza prenait la balle un peu plus tôt et a frappé plus fort. Au 3e Kristina a formidablement tenu au service sans passer beaucoup de premier service même si cela est son point fort." En effet la Nordiste s'est autorisé plus de 15 doubles fautes durant son 8e de finale.