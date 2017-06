publié le 01/06/2017 à 22:29

Il a fait ses adieux à la terre battue de Roland-Garros. Éliminé dès le premier tour par le Belge David Goffin, Paul-Henri Mathieu a tiré sa révérence Porte d'Auteuil. "Ce n'est pas évident de tourner la page. Même si on essaye d'imaginer la fin, ça ne se passe jamais comme on l'avait imaginer. C'est une page qui se tourne. C'était ma passion depuis tout petit. Roland-Garros a été le moteur et le rêve de ma vie et c'est ce qui a conditionné mes journées de boulot", commente le tennisman de 35 ans.



Une dernière sortie marquée par une petite polémique alors que Paul-Henri Mathieu n'a pas reçu de wild card de la part des organisateurs malgré ses nombreuses années passées porte d'Auteuil. "Je pensais mériter cette invitation, j'ai été un peu déçu et cela n'a pas été évident de participer aux qualifications. Mais je l'ai fait et c'est une bonne chose", ajoute-t-il regrettant notamment d'avoir appris cela sur un "Facebook live".

Cette saison de terre battue achevée, "Paulo", comme il était surnommé, peut dorénavant se pencher sur sa carrière à Roland-Garros. Une carrière marquée par certaines belles performances mais surtout par des blessures, dont une ostéotomie tibiale. Alors que bons nombres de personnes l'enterraient déjà, Paul-Henri Mathieu s'est battu pour revenir et ainsi décrocher l'une des plus belles victoires. En 2012, après avoir été éloigné 18 mois des courts, le Strasbourgeois a pourtant dominé John Isner en cinq sets au terme de plus de 5 heures de match sur le Central. Indéniablement, l'un des grands moments à Paris. "Je pense qu'il ne faut pas avoir de regrets, j'ai eu le mérite de revenir à chaque fois après les blessures que j'ai pu avoir et je suis fier de cela. Ce tournoi là, avec la Coupe Davis, c'était le moteur de ma vie depuis que j'ai six ans. Mon rêve c'était de gagner Roland-Garros et quand j'étais blessé, je ne pensais qu'à une chose, c'était de pouvoir rejouer ce tournoi", confie-t-il.



Et si les blessures ont noirci une carrière prometteuse, certains événements personnels ont aussi mis à mal l'équilibre de ce joueur "émotionnel", comme il le dit dorénavant. En 2013, sa femme est atteinte d'un cancer. Et c'est une double bataille que mène pendant plusieurs mois Paul-Henri Mathieu. "C'est une épreuve encore autre que les blessures, qui prend une dimension beaucoup plus importante quand on a appris la nouvelle. J'ai eu un stop un peu brutal, mais ma femme voulait que je continue à jouer car elle savait par quoi j'étais passé. Mais ça a été difficile de partir en tournoi", assure-t-il quatre ans plus tard.