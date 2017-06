publié le 01/06/2017 à 11:02

D'abord marquée par l'élimination de Jo-Wilfried Tsonga dès le 1er tour contre le 91e joueur mondial, la journée de mercredi 31 mai a finalement souri au tennis français avec les qualifications pour le 3e tour de Lucas Pouille et Kristina Mladenovic ; Océane Dodin, elle, n'est pas passée loin d'un immense exploit face à la Russe Svetlana Kuznetsova.



Sur le papier, ce jeudi 1er juin s'annonce alléchant avec quatre représentants bleu-blanc-rouge dans le tableau masculin et autant chez les dames. Chez les messieurs, Gaël Monfils (16e mondial) et Richard Gasquet (25e) s'avanceront en favoris face au Brésilien Thgiago Monteiro (91e) et au Dominicain Victor Estrella Burgos (90e). Jérémy Chardy (74e) et Pierre-Hugues Herbert (82e) possèdent les armes et la confiance pour ennuyer le Japonais Kei Nishikori (9e) et l'Espagnol Fernando Verdasco (37e).

Chez les dames, Alizé Cornet (43e mondiale) ouvre le bal sur le court central face à la Tchèque Barbora Strycova, tête de série numéro 20. Suivra sur le court numéro 1 un duel 100% bleu-blanc rouge entre Caroline Garcia (27e) et la révélation Chloé Paquet (260e). Enfin, le duel s'annonce équilibré entre Pauline Parmentier (81e) et l'Allemande Carina Witthoeft (73e).

Du côté des favoris, attention au match piège pour le Suisse Stan Wawrinka face à l'Ukrainien Alexandr Dolgopolov, qui mène 2-1 dans leurs confrontations, et dans une moindre mesure pour le Britannique Andy Murray face au Slovaque Martin Klizan. Autres affiches intéressantes sur le papier : l'Espagnol Nicolas Almagro contre l'Argentin Juan Martin Del Potro ou un choc italien Andreas Seppi-Fabio Fognini.

