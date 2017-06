publié le 06/06/2017 à 11:11

"C'est une exoplanète qui tourne sur elle-même durant deux semaines", lance Pascal Praud à propos du tournoi de tennis de Roland-Garros. "Stars du jour, stars vintage, ringards d'hier et d'aujourd'hui, pique-assiettes, ex-ministres, mais aussi des stilettos, des Louboutin, des femmes du monde et des étudiantes hôtessisées : bienvenue au Village, le temple de l'entre-soi où coule le Ruinart à midi, le Château d'Yquem à 20 heures, on y déjeune à l'oeil, on y dîne gratis", poursuit-il.



"Le 'cher ami' précède le 'j'aime beaucoup ce que vous faites', tant il est vrai qu'au Village tout le monde s'aime !', raille le journaliste. "On rentre par la porte D de l'avenue Gordon Bennett. Rien que le nom ! Nous voici dans un jardin anglais", lance-t-il.

"La pose d'un bracelet bleu, un de ceux qui enroulent le poignet des nouveaux-nés, est signe de reconnaissance. C'est comme à la maternité : le photographe est là, qui vous colle au mur, crie votre prénom, immortalise ce moment, le petit oiseau va sortir", s'amuse Pascal Praud. "Et le tennis dans tout ça ? Tennis, quel tennis ? J'étais au Village", conclut-il sur un ton badin.