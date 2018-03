publié le 31/08/2017 à 07:47

Avec son cheval noir cabré sur un fond jaune, et ses bolides rouges vifs, le constructeur italien Ferrari est de loin le plus mythique. À l’occasion des 70 ans de la marque, Stéphane Barbé, journaliste à L'Équipe est venu présenter le hors-série Ferrari la légende produit en partenariat avec RTL pour l’occasion. "Je ne pense pas qu’il y est une marque qui aie autant séduit Hollywood que les sportifs les plus récents", assure Stéphane Barbé pour expliquer l’aura de la marque : "c’est vraiment une marque qui est inscrite dans le patrimoine automobile".



Le siège de Ferrari, situé Maranello, une ville située entre Parme et Modène, est souvent comparé à une citadelle inaccessible. C’est en réalité, le circuit d’essai des Ferrari qui est particulièrement protégé, "pour y rentrer il faut montrer patte blanche", reconnaît Stéphane Barbé, avant d'ajouter : "l’usine, on peut un peu plus facilement". Ferrari est également mythique pour son équipe, sa Scuderia, en Formule 1. "Tous les grands pilotes de F1 ont voulu y aller pour redresser l’écurie", abonde le journaliste, "le plus bel exemple a été évidemment Schumacher" qui a remporté 5 titres mondiaux avec l’équipe italienne.