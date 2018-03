Ferrari à l'honneur dans un hors-série de "L'Équipe"

et La rédaction numérique de RTL

publié le 31/08/2017 à 03:00

Ferrari. 7 lettres magiques, un nom qui sonne comme un bruit de moteur. La marque au cheval cabré est à l'honneur d'un hors-série du quotidien L'Équipe. Dans ce petit bijou, contenant des photos inédites, on y apprend une foule d'anecdotes.



Le constructeur mythique fête ses 70 ans avec un palmarès à faire rougir : 16 titres de champion du monde constructeurs de Formule 1, 228 victoires, 73.000 kilomètres en tête d'un Grand Prix soit 23.000 de plus que McLaren, deuxième.

Ces 70 ans sont marqués par une activité sans interruption depuis 1947 et la toute première Ferrari, la 125 S, présentée par Enzo Ferrari en personne. Du jour de foot, à la star d'Hollywood, ces bolides n'arrêtent pas de faire rêver. Pour aspirer à se procurer l'un de ces modèles, il faut avoir les moyens ou gagner au Loto : sur les quinze voitures les plus chères vendues aux enchères, dix sont des Ferrari. Jusqu'à 32 millions d'euros pour la plus chère. Les prix s'envolent, comme pour de véritables œuvres d'art.

Encore aujourd'hui, la marque automobile de luxe enchaîne les bonnes performances financières, comme le symbolise son 3e trimestre record qui a vu le constructeur accroître ses bénéfices et ses ventes. Ferrari est cotée à la bourse de Wall Street, comme celle de Milan, et s’attend à vendre quelque 8 000 modèles cette année. Le bénéfice net devrait même dépasser les 3 milliards d’euros. Signe du succès, le dernier modèle n'est même pas encore commercialisé, et pourtant 200 exemplaires en sont déjà vendus. À 1,8 million chacun.

Hors-Série exceptionnel ¿¿¿ ! Schumi a bercé mon enfance et mes dimanches en famille. @lequipe pic.twitter.com/D83iDdHZn4 — Carine Galli (@CarineGalli) 30 août 2017