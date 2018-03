La fin de l'été, période idéale pour nettoyer sa voiture

publié le 29/08/2017 à 23:00

C’est pour beaucoup le retour des vacances. Une période pendant laquelle notre voiture a beaucoup roulé. Le retour de congés est donc le moment opportun pour procéder à un ménage de printemps. Car le soleil, le sel ou le pollen sont les ennemis jurés des carrosseries. Près de la mer, le sel présent dans l'air peut provoquer de la rouille. Heureusement, un bon coup de karcher au passage des roues permet d'éviter le pire.



Quant à la chaleur et aux UV, ils sont susceptibles de faire fondre la protection en cire, réduisant ainsi la protection de la peinture. Enfin, les insectes qui, non seulement de décorer vos pare brises, détériorent également les carrosseries

Il ne faut pas non plus négliger habitacle. En effet, sur les 152 millions de nettoyages effectués par an, seuls 10% des automobilistes bichonnent l'intérieur. Ainsi, 9 Français sur 10 dépense moins de 15 euros pour le lavage. Autrement dit, à ce tarif, c'est surtout pour ce qui se voit. Et pourtant nos voitures seraient de véritables nids à bactéries. Selon une étude choc publiée récemment, il y aurait plus de bactéries dans nos voitures que.. sur une cuvette de toilettes. Pour nettoyer leurs voitures, les Français privilégient le rouleau (40%), devant le jet haute pression (30%). Ils sont 7% à opter pour le bon vieux.