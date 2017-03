Quinté + : les favoris du Prix Otto

publié le 16/03/2017 à 06:21

La course du jeudi 16 mars a lieu à l'hippodrome de Chantilly. Le montant de la tirelire est de 1 million d'euros. Le départ de la course du Prix Otto sera donné à 13h47. 17 partants sont en lice, sur une distance de 1.500 mètres.



Le 3, Relaxed Boy

cote entre 7 et 9/1.

Il fait une petite rentrée mais a des lignes favorables avec certains concurrents. Et c'est Boudot.

Le 2, Royal Vati

cote entre 12 et 14/1.

Une bonne chance théorique mais il a le 17 à l'extérieur.



Le 4, Diwan Senora

cote entre 10 et 12/1.

Je prends date, surtout sur la PSF. Mais c'est aussi une rentrée.



Le 16, Giloulou

cote entre 13 et 15/1.

Il est visiblement chuchoté pour cette course. Méfiance.



Le 8, Eternal Army

cote entre 13 et 15/1.

Un coup bien, un coup pas bien. Affaire d'impression.



Le 7, Enjoy The Silence

cote entre 10 et 12/1.

Même chose que le précédent.



Le 9, Achillea

cote entre 11 et 13/1.

Ma dernière minute. Elle n'a pas de marge dans ce lot mais elle est brave et sera à une petite cote car son cavalier est méconnu.



Le 6, Millfield

cote entre 6 et 7/1.

J'ai peur qu'il soit le favori. Mais il débute dans les handicaps. À voir.

Le bon favori

Relaxed Boy est associé à Pierre-Charles Boudot. Il a de bonnes lignes sur certains concurrents qu'il retrouve dans de meilleures conditions de poids. Il a aussi une bonne place à la corde, il devrait donc bien se comporter dans cette première épreuve de la journée.