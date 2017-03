Quinté + : les favoris du Grand Prix du Conseil département de la Mayenne

publié le 15/03/2017 à 06:22

La course du mercredi 15 mars a lieu à l’hippodrome de Laval. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros pour l’ordre et le numéro plus. Le départ de la course du Grand Prix du Conseil départemental de la Mayenne sera donné à 13h47. Quelque 18 partants sont en lice, sur une distance de 2.850 mètres.



Le 12, Bugsy Malone

Le 3, Cedea Josselyn

Le 7, Orione Spin

Le 2, Un Nuage de Betton

Le 1, Belline d'Urzy

Le 5, Violine Mourotaise

Le 6, Paparazzi (Ity)

Le 4, Opitergium

Le bon favori

Le 12, Bugsy Malone, rend 25 mètres, un moindre mal en fait, tant sa qualité est grande. Hongre, il lui est en effet interdit de disputer les grandes courses classiques, mais il vaut sans doute les champions que l'on connait, même s'il fait sa rentrée puisque'il a fait l'impasse sur le meeting d'hiver de Vincennes. Il ne sera pas loin de la vérité dans cette épreuve digne d'intérêt.