Quinté + : les favoris du Prix Jocker

publié le 14/03/2017 à 07:01

La course du mardi 14 mars a lieu à l’hippodrome de Chantilly. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros pour l’ordre et le numéro plus. Le départ de la course du Prix Jocker sera donné à 13h47. 17 partants sont en lice, sur une distance de 1.500 mètres.



Le 2, Aprilios

Le 10, Lucky Team

Le 12, Diamant De Vati

Le 8, Xotic

Le 5, Super City

Le 11, Good Smash

Le 17, Indian Walk

Le 3, Menardais

Le bon favori

Le numéro 2, Aprilios, cote entre 10 et 12/1. Je sais qu'il est pénalisé pour son dernier succès ais je mise sur la forme et un bon numéro de corde.