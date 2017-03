publié le 15/03/2017 à 06:39

La course du mercredi 15 mars a lieu à l’hippodrome de Laval. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros pour l’ordre et le numéro plus. Le départ de la course du Grand Prix du Conseil départemental de la Mayenne sera donné à 13h47. Quelque 18 partants sont en lice, sur une distance de 2.850 mètres.



Le 12, Bugsy Malone

Le 3, Cedea Josselyn

Le 7, Orione Spin

Le 2, Un Nuage de Betton

Le 1, Belline d'Urzy

Le 5, Violine Mourotaise

Le 6, Paparazzi (Ity)

Le 4, Opitergium

La dernière minute

Le 2, Un Nuage de Betton. C'est logique, il est bien engagé en tête de la course et il affectionne tout particulièrement le tracé de l'hippodrome mayennais, il vient de très bien s'y colporter sur cette distance. Il visera ici une troisième, quatrième ou cinquième place. Il est donc une base spéculative à ce niveau, mais une base tout de même.