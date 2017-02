Quinté + : les favoris du prix d'Olargues

publié le 10/02/2017 à 06:50

La course a lieu le 10 février sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Le montant de la tirelire est de 1 million d'euros au PMU pour l'ordre et le numéro plus. Quelque 16 partants sont prévus sur une distance de 2.925 mètres, pour un départ de course à 13h47.



Le 7, Côte Ouest

Le 13, Beerscott

Le 4, Bolide de nuit

Le 10, Vinci du Chatault

Le 2, Astorg Merite

Le 8, Bridget Landemer

Le 1, Bebeto

Le 11, Azafran

Le bon favori

Le 7, Côte Ouest. Il reste sur trois belles tentatives sur l'anneau azuréen, dont une victorieuse sur ce tracé.