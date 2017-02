Quinté + : les favoris du Prix Annie Hutton

REPLAY - Retrouvez les favoris de Bernard Glass pour le quinté du 3 février à Pau.

par Bernard Glass publié le 03/02/2017 à 06:50

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

La course a lieu le 3 février sur l'hippodrome de Pau. Le montant de la tirelire est de 1 million d'euros au PMU pour l'ordre et le numéro plus. Quelque 16 partants sont inscrits et le départ sera donné à 13h47. Un handicap qui rassemble sur le steeple 13 concurrents (sur 16) qui ont couru il y a 15 jours une épreuve similaire. Si la logique est respectée...



Le 14, Argentier

Cote entre 4 et 5/1. Le 2ème de la course, qui retrouve son lauréat dans de meilleures conditions. Chance logique.



Le 2, Poliboy

Cote entre 7 et 8/1. Le fameux lauréat de l'épreuve, qui est pénalisé au poids mais qui l'a bien fait la dernière fois.



Le 13, Telenomie

Cote entre 6 et 7/1. Le 3ème de la course. Chance logique.



Le 4, Beau Rochelais

Cote entre 11 et 13/1. Il est toujours à l'arrivée sur cette piste



Le 3, Tosca La Diva

Cote entre 10 et 12/1. Elle est dans une forme euphorique.



Le 8, Baby Boy

Cote entre 13 et 15/1. Sa catégorie, mais pour une place



Le 12, Tamezzo

Cote entre 20 et 22/1. Ma seule originalité. Il est en forme en tout cas.



Le 11, Baraka de Thaix

Cote entre 15 et 17/1. S'il reste debout...



Le bon favori

Le 14, Argentier

Cote entre 4 et 5/1. Le second de la course, qui retrouve son lauréat dans de meilleures conditions. Chance logique.