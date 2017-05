Quinté + : les favoris du Grand National du trot Paris-Turf

publié le 24/05/2017 à 06:44

La course du mercredi 24 mai a lieu à l’hippodrome de Le Croise-Laroche. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Le départ du Grand National du trot Paris-Turf sera donné à 13h47. Quelque 17 partants sont en lice, sur une distance de 2.800 mètres. Une course intéressante avec deux bonnes chances au 1er poteau et de bonnes possibilités un peu partout sauf pour le 3e poteau ou Tiger vise plutôt selon son entourage une autre épreuve. Voici les favoris de Bernard Glass.





Le 8, Coup de Poker

Il cote entre 4 et 5/1. Il revient bien après des ennuis de santé et si ce n'est la fameuse seconde course après une longue absence il a des atouts sérieux...

Le 7, Afghan Barbes

Il cote entre 4 et 6/1. Il est irréprochable. Une bonne priorité bien évidemment.



Le 6, Apprenti Sorcier

Il cote entre 8 et 9/1. Il vient de se réveiller et se doit de confirmer sa dernière tentative.



Le 12, Univers de Daidou

il cote entre 11 et 12/1. Certes il rend 25m mais il est en grande condition actuellement. La dernière minute pour une petite cote.



Le 10, Best Buissonay

Il cote entre 11 et 12/1. Il a les moyens de bien se comporter ici bien sûr mais pour une place.



Le 9, Coeur Baroque

Il cote entre 14 et 16/1. Il n'est pas déferré mais bien engagé. Il n'est pas déferré mais bien engagé. À voir.



Le 2, Belline d'Urzy

Il cote entre 17 et 20/1. Elle aussi n'est pas déferrée mais son driver est un spécialiste de la piste. Attention.



Le 14, Ursa Major

Il cote entre 15 et 16/1. Son entourage nous invite à la reprendre. Affaire d'impression sur ses dernières sorties.

