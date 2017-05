Quinté + : les favoris du Prix du Petit Château

publié le 22/05/2017 à 06:37

La course du lundi 22 mai a lieu à l’hippodrome de Chantilly. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Le départ de la course du Prix du Petit Château de Chantilly sera donné à 13h47. Quelque 16 partants sont en lice, sur une distance de 1.700 mètres. C'est ouvert et il y a quelque 23 obstacles à franchir. Voici les favoris de Bernard Glass.



Le 4, Millfield

Il cote entre 4 et 5/1. Il tourne autour du pot en ce moment et trouve de nouveau des conditions pour y arriver.

Le 6, Diwan Senora

Il cote entre 7 et 8/1. Il a bien conclu la dernière fois et s'approche à grand pas de sa course mais c'est un attentiste et il doit avoir le passage.



Le 3, Skaters Waltz

Il cote entre 5 et 7/1. Lui aussi a terminé fort. Bonne chance encore pour le succès.



Le 7, Geonpi

Il cote entre 8 et 10/1. Ma dernière minute. Il va mener et comme la distance est plus courte que précédemment cela peut bien se passer au moins pour une place.



Le 1, Magari

Il cote entre 11 et 13/1. Il doit être racheté de son dernier faux pas selon son entourage. Il galope.



Le 12, Eternal Army

Il cote entre 12 et 14/1. On arrive aux chevaux irréguliers. Donc un coup bien, un coup pas bien. À qui le tour ?



Le 5, Xotic

Il cote entre 15 et 16/1. Même chose que le précédent.



Le 10, Kenfay

Il cote entre 20 et 22/1. Pas mieux que les autres !

Le bon favori

