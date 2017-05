Quinté + : les favoris du Prix de Beaumesnil

publié le 23/05/2017 à 08:39

La course du mardi 23 mai a lieu à l’hippodrome de Saint-Cloud. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Le départ de la course du Prix de Beaumesnil sera donné à 13h47. De nouveau un prix de série au galop ou les arrivées sont difficiles. Voici les favoris de Bernard Glass.



Le 13, Zain Gold

Il cote entre 4 et 5/1. Il a terminé second d'une course similaire. Son entrainement est en forme. Une priorité s'il répète.

Le 12, Candos

Il cote entre 10 et 12/1. Il débute dans les handicaps et parait perfectible à son poids.



Le 5, Mujeeb

Il cote entre 9 et 11/1. Il a des lignes intéressantes.



Le 14, Ifiandra

Il cote entre 8 et 10/1. Elle vient de terminer dans le sillage de mon favori et dépend d'une écurie redoutable. Ma dernière minute.



Le 7, Quevillon

Il cote entre 11 et 13/1. J'aime bien finalement. Attention à lui.



Le 8, Bhageerathi

Il cote entre 13 et 15/1. Une Fabre moyenne, mais elle est difficile à écarter pour son 1er essai dans cette catégorie.



Le 3, Dee Blere

Il cote entre 15 et 16/1. Soumillon, et également une débutante dans les handicaps.



Le 9, Nahuel

Il cote entre 14 et 15/1. Là aussi une écurie dont on peut se méfier.

Le bon favori

