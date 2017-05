Quinté + : les favoris du Grand Steeple-Chase de Paris

publié le 21/05/2017 à 07:56

La course du dimanche 21 mai a lieu à l’hippodrome d'Auteuil. Le montant de la tirelire exceptionnelle est de 5 millions d’euros. Le départ de la course du Grand Steeple-Chase de Paris sera donné vers 16 heures 10. Quelque 15 partants sont en lice, sur une distance de 6.000 mètres. C'est ouvert et il y a quelque 23 obstacles à franchir. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 1, So French

Cote entre 3 et 4/1. Le tenant du titre entraîné par Guillaume Macaire. Il est invaincu cette année et peut le rester.

Le 15, Perfect Impulse

Cote entre 4 et 6/1. Une jument de cinq ans très douée car elle a remporté les deux préparatoires. Elle bénéficie de quatre kilos d'avantage sur So French mais son entraîneur a longtemps hésité avant de courir.



Le 5, Mali Borgia

Cote entre 10 et 12/1. Lui reste sur trois succès et est piloté par David Cottin. Une des deux dernières minutes.



Le 11, Carriacou

Cote entre 9 et 10/1. Il ne cesse de progresser mais va découvrir la distance pour la 1re fois.



Le 13, Paulougas

Cote entre 13 et 15/1. Il est barré pour le succès mais je me méfie de Dominique Bressou très adroit. L'autre dernière minute.



Le 3, Mon Nickson

Cote entre 21 et 24/1. L'allongement de la distance va l'avantager. Il peut surprendre.



Le 8, Saint Pistol

Cote entre 18 et 20/1. Il reste irrégulier. Dans un bon jour.



Le 2, Shannon Rock

Cote entre 12 et 14/1. Il a déjà fait quatre fois l'arrivée de cette course. Bravo à lui. Mais le poids des ans...

Les bons favoris

Le 1, So French. C'est le tenant du titre, il a fait un sans faute cette année, et a remporté ses deux courses avec aisance, grâce notamment à la force de l'age. La 15, Perfect Impulse, est la seconde favorite. Elle est plus jeune et a remporté les deux épreuves préparatoires de ce grand steeple. Elle a contre elle peut-être son inexpérience sur le terrain, et peut-être aussi son jockey âgé de 19 ans.