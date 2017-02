Quinté + : la dernière minute du prix de Barcelone

publié le 17/02/2017 à 06:40

La course du vendredi 17 février 2017 a lieu à l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Le montant de la tirelire est de 1 million d'euros pour l'ordre et le numéro plus. Le départ de la course du Prix de Barcelone sera donné à 13h47. 17 partants sont en lice, sur une distance de 2.995 mètres. Le choix de Dominique Cordier





Le 7. Archangel Am

Le 12. Boss du Meleuc

Le 17. Vicomte Boufarcaux

Le 11. Ambassadeur d'Am

Le 1. Uranium

Le 2. Toutman

Le 14. Bocage d'Ortige

Le 10. Urkan des Landiers

La dernière minute

Le 1. Uranium

Le petit poucet de cette épreuve mérite votre confiance. Son jeune entraîneur Junior Guelpa, y croit.