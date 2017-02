Quinté + : la dernière minute du Prix de Chateaurenard

publié le 16/02/2017 à 06:33

La course du mercredi 16 février 2017 a lieu à l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le montant de la tirelire est de 1 million d'euros pour l'ordre et le numéro plus. Le départ de la course du Prix du Var sera donné à 13h47. 17 partants sont en lice, sur une distance de 2.700 mètres. Le choix de Dominique Cordier



Le 17, Reckless

Le 4, Radieux (ITY)

Le 14, Vic de Pommereux

Le 10, Tell me no lies

Le 8, Zonguldak

Le 12, Univers de Marzy

Le 16, Unbridled Charm

Le 7, Prince di Poggio

La dernière minute

Le 14, Vic de Pommereux, est en pleine forme puisqu'il reste sur une deuxième place obtenue sur ce parcours après avoir signé un succès sur une distance plus longue, le tout à Vincennes, cela va de soi.