Quinté + : les favoris du Prix du Var

publié le 15/02/2017 à 06:21

La course du mardi 15 février 2017 a lieu à l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Le montant de la tirelire est de 1 million d'euros pour l'ordre et le numéro plus. Le départ de la course du Prix du Var sera donné à 13h47. 16 partants sont en lice, sur une distance de 2.000 mètres.



Le 5, Imprimeur

Le 4, Art of Zapping

Le 3, Indécence Choisie

Le 6, Mister Smart

Le 9, New Outlook

Le 12, Into the Rock

Le 11, Mokka

Le 2, Taratchi

Le bon favori

Pratiquement toujours à l'arrivée, même si la victoire se fait toujours attendre, il a les moyens de s'imposer à ce niveau. Un quinté + semble lui être promis cette saison, peut-être même celui-ci.