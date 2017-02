Quinté + : la dernière minute du Prix du Var

publié le 15/02/2017 à 06:29

La course du mardi 15 février 2017 a lieu à l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Le montant de la tirelire est de 1 million d'euros pour l'ordre et le numéro plus. Le départ de la course du Prix du Var sera donné à 13h47. 16 partants sont en lice, sur une distance de 2.000 mètres.



Le 5, Imprimeur

Le 4, Art of Zapping

Le 3, Indécence Choisie

Le 6, Mister Smart

Le 9, New Outlook

Le 12, Into the Rock

Le 11, Mokka

Le 2, Taratchi

La dernière minute

Le 6, Mister Smart



C'est l'un des concurrents les plus âgés du peloton, mais aussi l'un des plus expérimentés dans cette catégorie puisqu'il prend le départ ici de son 19e quinté. Il reste sur une deuxième place dans un événement couru sur ce parcours.