Quinté + du 4 mai : les favoris du prix Bettina

publié le 04/05/2018 à 06:28

C'est un quinté de trot qui a lieu en nocturne ce vendredi 4 mai à l'hippodrome de Paris-Vincennes. C'est de nouveau très ouvert avec 18 partants. Le départ aura lieu vers 20h15, sur une distance de 2.100 mètres.

Le 17, Tesauro

Cote entre 7 et8/1



Le 1, Danne Edel

Cote entre 5 et 7/1

Le 16, Vixel

Cote entre 10 et 12/1

Le 11, Royal Roc

Cote entre 10 et 12/1



Le 15, Angel d'Or

Cote entre 14 et 15/1



Le 4, Brisbane du Bourg

Cote entre 16 et 17/1



Le 14, Brasil de Bailly

Cote entre 16 et 17/1



Le 18, Azur des Caillons

Cote entre 18 et 20/1

Le bon favori

Le 17, Tesauro. Il apprécie le parcours, est en forme, bien drivé et bien entraîné, mais il se lance en seconde ligne.