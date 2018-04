publié le 08/04/2018 à 08:57

Elle est souvent qualifiée d'épreuve la plus difficile. Le départ de la 116ème édition du Paris-Roubaix sera donné ce dimanche 8 avril à Compiègne, dans l'Oise. Et un Français fait figure de favori : Arnaud Démare, qui compte bien prendre sa revanche sur l'an passé, où il avait fini à la sixième place.



"Il a fait ce qu'il fallait en amont, il est en forme", assure son directeur sportif, le manager de l'équipe Groupama-FDJ, Marc Madiot. "Mentalement, je pense qu'il est prêt", ajoute-t-il sur RTL. "Après, c'est le destin qui fera le reste, j'ai toujours pensé que c'était un endroit où l'on avait rendez-vous avec son destin", confie celui qui a remporté par deux fois l'épreuve, en en 1985 et 1991.

Et si aucun cycliste français n'a remporté la course depuis 1997, Marc Madiot l'affirme : "On n'est pas spécialement maudit, mais il faut avoir des coureurs qui ont l'envie et la génétique qui leur permet de jouer les premiers rôles sur ce type de course".

Pour le président de la Ligue nationale de cyclisme, la formation des coureurs est essentielle mais "après il faut qu'ils aient le potentiel et le talent suffisant et nécessaire pour aller chercher le résultat au bout". "Il faut trouver la perle rare", poursuit Marc Madiot. Une perle rare nommée Arnaud Démare ?