Pourquoi Paris-Roubaix est une épreuve cycliste si éprouvante

publié le 09/04/2017 à 09:34

La 11e édition de la célèbre course cycliste Paris-Roubaix a lieu ce dimanche 9 avril avec un départ prévu de Compiègne à 10h55. Une course très éprouvante que rêve de remporter tous les grands sprinters. Pavés, pluie, froid... C'est une course dont on sort "laminé" explique Laurent Jalabert, consultant cycliste de RTL, car "l'organisme est mis à rude épreuve. On a forcément rendez-vous avec des aléas de la course", ajoute ce consultant.



Paris-Roubaix est une course de 250 kilomètres, avec quelques dizaines de kilomètres de pavés, et pour ce jour de départ , le temps est clément : "Quand le sol est sec, tout va très vite mais quand il est mouillé cela devient une grosse patinoire et la course est plus lente", explique Laurent Jalabert. "C'est une course très indécise (...) il y a souvent de très grosses surprises", explique le consultant qui affirme "qu'un favori peut crever un pneu et être relégué très loin derrière".

Tom Boonen peut-il gagner pour sa dernière course ? Pour Laurent Jalabert, c'est précisément parce que "c'est sa dernière course que cela sera un peu difficile car tous les regards seront portés sur lui et il aura certainement une grosse part d'émotion".