Moto - GP de France : et si la Marseillaise retentissait pour Zarco ?

publié le 20/05/2017 à 15:46

Dix-huit ans, cela fait 18 ans qu’un Français de la catégorie reine n’a pas remporté de Grand Prix. Le dernier à avoir signé cet exploit est Régis Laconi. Ce dimanche 19 septembre 1999, à Valence, le pilote Yamaha entrait dans le cercle très fermé des lauréats tricolores dans une discipline où, depuis des années, Italiens et Espagnols trustent les podiums.



La Marseillaise a pourtant retentit sur le circuit Bugatti, en mai 2012, lors de la victoire de Louis Rossi mais c’était dans la catégorie des 125 cm3 (l’actuelle Moto3). Mais depuis Régis Laconi, plus rien. Olivier Jacques, en 2005, a terminé 2e du GP de Chine et la dernière satisfaction patriote remonte à juillet 2009 avec la 3e place de Randy de Puniet, sur le circuit de Donington Park, à l’occasion du GP de Grande Bretagne.

Alors, et fort de son excellent début de saison pour sa première année en Moto GP, Johann Zarco est attendu comme le messie au Mans. Car le Cannois reste sur une très belle 4e place au GP d’Espagne disputé à Jerez, sur une piste qu'il n'affectionne pourtant pas particulièrement.

"Je n’appréhende pas particulièrement le Grand Prix de France"

"En fait mon bon résultat en Espagne fait que je n’appréhende pas particulièrement le Grand Prix de France. J’ai réussi une belle course à Jerez sur un circuit petit et assez serré, un circuit assez similaire à celui du Mans, un circuit où on a peu de temps pour se reposer."

Johann Zarco Crédit : http://www.johannzarco.fr/

Champion du Monde 2015 et 2016 en Moto2 (la catégorie inférieure), Johann Zarco n’a donc pas mis longtemps à apprivoiser sa Yamaha de 270 cv même s’il reconnaît que "La catégorie GP c’est un autre monde, ça accélère tout le temps. Même à 250 km/h on met les gaz et on attend facilement 350. Il faut être programmé pour cela dans son cerveau. Mais à chaque course je me régale et je me languis de monter sur la moto."

75.000 supporters sont attendus

En attendant c’est toute une horde de supporters qui attend beaucoup du pilote de l’écurie Yamaha Tech3. Ils seront plus de 75.000 ce dimanche pour l’encourager et espérer un podium mais surtout une victoire.



"Je sais qu’avec mon bon début de saison je suis attendu. Je suis en confiance et si aujourd’hui je suis parmi les meilleurs de la discipline, c’est peut être que je le mérite. Alors effectivement, oui, aujourd’hui je veux des podiums, j’espère une victoire. Et si c’est devant mon public, alors je serai comblé."

Johann Zarco Crédit : http://www.johannzarco.fr/

Peut-il créer la surprise et signer une victoire probante au Mans ? Dimanche à 14 heures, Johann Zarco s'élancera pour la première fois de sa jeune carrière sur la première ligne. Le Français a signé le troisième temps des qualifications derrière Maverick Vinales et Valentino Rossi. Côté tricolore, Loris Baz, a signé le 12e temps des qualifications alors que Sylvain Guintoli s’élancera lui en 23e position sur la grille de départ.



Avant Régis Laconi en 1999, Christian Sarron, avait été lui aussi l’un des rares pilotes Français a remporté un Grand Prix dans la catégorie reine qui était alors celle des 500 cm3. Cette victoire, c'était en 1985 au GP d’Allemagne à Hockenheim.